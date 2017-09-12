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Из Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги

12.09.2017 14:54
В помещении осталась периодика, авторефераты и диссертации. Большинство книг отправлено в Библиотеку иностранной литературы, персонал сокращают
Из Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги
Скриншот из видеозаписи

Из Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги, персонал сокращают. Об этом сообщили сотрудники библиотеки, передает УНИАН.

"Сейчас в библиотеке осталась периодика, авторефераты и диссертации. Большинство книг отправлено в Библиотеку иностранной литературы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, продолжается сокращение персонала, и на сегодняшний день остался лишь один сотрудник на должности "библиотекарь". "Кто-то ушел, кого "ушли", кого сократили. Коллектив разогнали", - добавил он.

После репрессий против библиотеки, осуждения бывшего директора Натальи Шариной, розыска следователями читателей за интерес к "экстремистской" и "националистической" литературе в читальные перестали заходить посетители, сказал сотрудник библиотеки.

Он отметил, что осталось дождаться, когда демонтируют вывеску, где указано "Библиотека украинской литературы".

5 июня 2017 года Мещанский суд Москвы признал Шарину виновной по уголовному делу об экстремизме и растрате, приговорив к четырем годам условно. Кроме того, ей было назначено наказание в виде испытательного срока на четыре года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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