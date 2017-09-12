Контроль в поезде Киев-Перемышль могут изменить из-за Саакашвили

В Укрзалізниці утверждают, что в ситуации с экс-главой Одесской ОГА действовали исключительно в рамках закона

Упрощенная экспериментальная модель таможенного контроля, действующая сейчас в трансграничном поезде Интерсити Киев - Перемышль, может быть изменена из-за инцидента с Михаилом Саакашвили, имевшего место в воскресенье, 10 сентября, в этом пассажирском составе. Об этом на брифинге сообщил врио главы правления Укрзалізниці Евгений Кравцов, передает Укринформ.

Чиновник, в частности, заявил, что в ситуации с Саакашвили работники железной дороги действовали исключительно в рамках закона.

"Позиция и действия со стороны нашего персонала были абсолютно законными, были выполнены все инструкции. Мы не можем нарушать закон из-за позиции одного человека. Что касается последствий, на сегодняшний день мы заявили, что проведем компенсации пассажирам", - отметил Кравцов.

Руководитель Укрзалізниці подчеркнул, что именно в поезде Перемышль - Киев действует отдельный порядок осуществления таможенного контроля - во время движения.

"Это экспериментальная модель, которая была введена, чтобы у пассажиров было больше комфорта и они быстрее преодолевали границу. Нам нужно будет изучить ее и, возможно, подкорректировать, чтобы не было лазеек для отдельных пассажиров", - сказал Кравцов.

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Он добавил, что кроме этого случая были и другие ситуации, когда лица с несоответствующими или поддельными документами не имели права въезда в Украину, но пытались это сделать, в результате чего их снимали с поезда после прохождения границы.

10 сентября 2017 года опальный для нынешнего Киева экс-глава Одесской Михаил Саакашвили попытался въехать в Украину из Польши на поезде Интерсити Перемышль - Киев. Однако Укрзалізниця отменила отправление состава, сославшись на то, что политик не имеет оснований для въезда в страну.

После этого Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

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