Лутковская: Угрозы участникам Форума издателей - дискриминация

Офис омбудмсмена обратился к полиции с просьбой обеспечить надлежащие меры безопасности и общественного порядка организаторам и участникам мероприятия

Уполномоченный Рады по правам человека Валерия Лутковская назвала угрозы со стороны ультраправых организаций участникам Форума издателей во Львове проявлением дискриминации и обратилась в полицию с просьбой обеспечить безопасность организаторам и участникам форума. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В офисе Лутковской отметили, что в книге Ларисы Денисенко "Майя и ее мамы", презентацию которой угрожают сорвать националисты, рассматриваются "важные вопросы этнического разнообразия, социального происхождения, гомосексуальной ориентации, равенства людей".

Согласно сообщению, письмо с угрозами в адрес участников Форума издателей подписано "15-ю региональными львовскими общественными организациями".

Также в офисе омбудсмена сообщили, что представители издательства, которое напечатало указанную книгу Ларисы Денисенко в течение последних двух недель лично получают угрозы, целью которых является не допустить проведения презентации книги и тематических мероприятий.

"В связи с этим уполномоченный по правам человека отмечает, что угрозы и запугивания недопустимы, так как они посягают на свободу слова, содержат признаки подстрекательства к дискриминации, которое является одной из форм дискриминации, запрещенных статьей 6 закона Украины о принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине. Статьей 16 этого закона определено, что лица, виновные в нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии дискриминации, несут гражданскую, административную и уголовную ответственность. Кроме того, указанные деяния могут содержать признаки нарушения равноправия граждан, ответственность за которые установлена статьей 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК", - сказано в сообщении.

Лутковская призвала представителей общественных организаций, граждан Украины воздержаться от проявлений нетерпимости в отношении организаторов и участников Форума издателей.

Также она обратилась к начальнику ГУ Нацполиции во Львовской области с просьбой обеспечить надлежащие меры безопасности и общественного порядка организаторам и участникам мероприятия.

Ранее организаторы Форума издателей опубликовали письмо с угрозами сорвать несколько мероприятий форума, подписанное рядом общественных организаций ультраправого толка, отстаивающих консервативные ценности.

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