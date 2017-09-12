Петренко: Решения об экстрадиции Саакашвили еще нет

Документы для выполнения процедуры экстрадиции изучают в Генпрокуратуре

На данный момент никаких решений об экстрадиции экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили нет. Запрос об экстрадиции от Грузии изучает Генпрокуратура. Об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает УНИАН.

"Это юридический процесс. На сегодняшний день никаких решений об экстрадиции данного лица нет", - сказал Петренко.

"Поступили только соответствующие документы от страны, которая спросила об экстрадиции, от Грузии. Эти документы поступили в адрес и Генеральной прокуратуры, и Министерства юстиции Украины. Мы, со своей стороны, направили соответствующий пакет документов в органы прокуратуры для выполнения соответствующих процедур согласно нашему законодательству. Когда эти процедуры будут выполнены, тогда будем принимать соответствующие решения в строгом соответствии с украинским законодательством и международным правом", - подчеркнул Петренко.

Он также заявил, что говорить о сроках рассмотрения запроса об экстрадиции можно будет только после поступления необходимых документов о завершении проверки. "Кроме того, есть соответствующие механизмы и обжалования, поэтому сейчас говорить о каких-то сроках было бы некорректно", - сказал Петренко.

В полиции сегодня сообщили, что Саакашвили находится на территории Украины незаконно, но его задержание возможно только после проведения "определенных процессуальных действий".

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