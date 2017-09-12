Минкультуры: Угрозы в адрес Форума издателей - "услуга" России

В министерстве считают, что организаторы и участники форума имеют основания беспокоиться за собственное здоровье и за здоровье посетителей

Министерство культуры считает, что угрозы со стороны ультраправых в адрес Форума издателей "делают услугу" Российской Федерации и наносят потери имиджу Украины. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что изучили письмо с угрозами и пришли к выводу, что организаторы и участники форума имеют основания беспокоиться за безопасность этого мероприятия, за собственное здоровье и за здоровье посетителей.

В министерстве напомнили, что Конституция и законы запрещают цензуру в Украине, а также не допускают привилегий или ограничений по признакам расы, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения и т.д.

"Мы четко осознаем, что подобные заявления вносят раздор в наше общество и какую "услугу" делают внешнему врагу, агрессору, который ведет против Украины гибридную войну, мы понимаем, какие потери это наносит имиджу Украины как европейской стране. Мы видим, до какого безумия можно дойти ради достижения политических целей, мы знаем, к чему приводит поиск "чужих", "других" среди тех, кто живет с нами рядом", - говорится в заявлении Минкультуры.

Ведомство обратилось в органы правопорядка и безопасности с просьбой принять все меры для недопущения во время Форума издателей инцидентов, которые могут угрожать жизни и безопасности людей.

"Мы убеждены, что форум, как пространство свободной мысли, требует совместной поддержки со стороны власти и гражданского общества. Объединяйтесь и берегите это пространство!" - заявили в министерстве.

Ранее организаторы Форума издателей опубликовали письмо с угрозами сорвать несколько мероприятий форума, посвященных теме гомосексуальности. Письмо подписано рядом общественных организаций ультраправого толка, отстаивающих консервативные ценности. Одно из запланированных мероприятий организаторы были вынуждены отменить.

Уполномоченный Рады по правам человека Валерия Лутковская назвала угрозы со стороны ультраправых проявлением дискриминации и обратилась в полицию с просьбой обеспечить безопасность организаторам и участникам форума.

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