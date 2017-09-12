Human Rights Watch призвала РФ немедленно освободить Чийгоза

В организации также заявили, что российские оккупанты должны прекратить преследование крымскотатарской общины на полуострове

Кремль должен немедленно освободить заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, незаконно приговоренного в аннексированном Крыму к 8 годам лишения свободы. Такое заявление сделала исследовательница Human Rights Watch по украинским вопросам Таня Купер, сообщает Крым.Реалии.

По ее словам, приговор, вынесенный Чийгозу, служит предупреждением, "это цена за мирное противодействие действиям России в Крыму".

Купер добавила, что российские власти также должны прекратить преследование крымскотатарской общины на полуострове.

11 сентября оккупанты Крыма дали Чийгозу восемь лет тюрьмы.

Европейский союз призвал Россию освободить Чийгоза и снять обвинения с другого заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.

США назвали "осуждение" Чийгоза очередным примером "постоянных притеснений в оккупированном Крыму".

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