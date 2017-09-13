Спецпредставитель США прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили

Курт Волкер считает, что Саакашвили имеет право на судебное разбирательство и надеется, что закончится эскалация политической драмы

Ситуация вокруг экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили должна быть решена в плоскости закона. Об этом сказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. На странице Саакашвили в Facebook появилось видео интервью Волкера, но без опознавательных знаков СМИ.



Волкер сказал, что в Украине действует верховенство права и Саакашвили имеет право на публичное судебное разбирательство в украинском суде. Он выразил надежду на то, что "эскалация политической драмы" закончится.



На вопрос, посоветовал бы Волкер президенту Порошенко задерживать Саакашвили или нет, спецпредставитель ответил: "Сфокусироваться на вопросах верховенства права, сфокусироваться на институциях и сфокусироваться на управлении государством, потому что Украина должна быть успешной страной, если намерена противостоять российской агрессии".

Ранее в полиции сообщили, что Саакашвили находится на территории Украины незаконно, но его задержание возможно только после проведения "определенных процессуальных действий".



10 сентября 2017 года опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

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