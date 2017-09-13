По факту проведения выборов "губернатора" Севастополя завели дело

Так называемые выборы на должность "губернатора Севастополя" состоялись в минувшее воскресенье

По факту проведения выборов так называемого губернатора Севастополя начато уголовное производство. Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.

Прокуратура АРК по результатам рассмотрения обращения народного депутата Украины Дмитрия Белоцерковца внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту проведения оккупационными властями Крыма 10 сентября 2017 выборов так называемого губернатора города Севастополя.

Уголовное производство начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ч. 1 ст. 111 - госизмена, ч. 1 ст. 332-1 - нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

В рамках производства следствие установит все обстоятельства произошедшего и выявит причастных к проведению незаконных выборов на территории Автономной Республики Крым.

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Так называемые выборы на должность "губернатора Севастополя" состоялись в воскресенье, 10 сентября.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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