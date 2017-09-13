Оккупанты проводят обыски в доме крымского татарина

Крымчанина, отца четырех детей, российские силовики увезли в оккупированный Симферополь

В поселке Нижнегорский российские оккупанты проводят обыски в доме крымчанина Рената Параламова. Об этом сообщают местные жители в Facebook.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, в данный момент Параламова увезли российские силовики.

"Предположительно в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе", - сказал он Крым. Реалии.

У Параламова четверо несовершеннолетних детей, он зарабатывает торговлей на рынке. Мужчина не имел судимостей.

13 апреля около 07:00 утра силовики оккупационной власти в аннексированном Крыму пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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