Итальянская спортивная газета считает Крым российским: фото

Также в опубликованном в издании материале харьковский футбольный клуб Металлист и одноименный стадион названы "Металлургом"

В свежем номере итальянской спортивной газеты La Gazzetta dello Sport в одной из статей временно оккупированный украинский Крым признан российской территорией, а харьковский футбольный клуб Металлист и одноименный стадион получили название "Металлург". Об этом в своем Facebook сообщил спортивный журналист Никита Черняк.

"Сегодняшняя Gazzetta dello Sport указала Крым территорией России, обозвала Металлист Металлургом, а областной спорткомплекс Металлист - все тем же стадионом Металлург", - написал он, подкрепив сообщение соответствующими скриншотами.

Фото: facebook.com/n.chernyack

При этом Черняк отметил, что автор скандального материала Пьерфранческо Аркетти "вещает непосредственно из Харькова".

"Ничего нового. Годы идут, итальянская пресса остается такой итальянской", - резюмировал журналист.

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В июле 2017 года посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини заявил, что Крым "добровольно голосовал за свою независимость", а исторические связи Украины и России "не стоит игнорировать".

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия РФ и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против государства-агрессора были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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