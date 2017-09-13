Прорыв границы: десять пограничников получили травмы

По прогнозам медиков, на реабилитацию и восстановление здоровья пограничников понадобится около десяти дней

10 сентября в пункте пропуска Шегини десять пограничников, которые обеспечивали режим в пункте пропуска, в результате спланированной агрессии получили травмы различной степени тяжести. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"По завершении "мирной акции" десять сотрудников пограничного ведомства обратились с жалобами на ухудшение здоровья в военно-медицинский центр Госпогранслужбы во Львове", - отметил Слободян.

По его словам, учитывая приказ о безусловном неприменении оружия и спецсредств, военнослужащие стали живым щитом на пути у провокаторов, которые поступали беззаконно.

"Поэтому пограничники получили повреждения мягких тканей, опорно-двигательного аппарата, травмы плечевого пояса, еще у одного травмирована голова. Сейчас все пострадавшие пограничники находятся в медицинском учреждении Госпогранслужбы. По прогнозам медиков, на реабилитацию и восстановление здоровья понадобится около 10 дней", - сказал Слободян.

Он напомнил, что 10 сентября в пункте пропуска Шегини за порядком и соблюдением режима следили рядовые пограничники и в отношении них группа агрессивно настроенных лиц устроила драку и применяла силу.

"Мобильные резервы до событий в Шегини Госпогранслужба не привлекала, ведь они в первую очередь защищают границу на Востоке Украины от российской агрессии, а с недавних пор усиливают северный участок, где будут проходить совместные российско-белорусские военные учения Запад-2017", - добавил Слободян.

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10 сентября 2017 года около 20:00 опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. Ранее сообщалось, что пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

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