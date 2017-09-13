Рада 8-го созыва побила рекорд по числу поданных законопроектов

Однако лишь 12% законодательных инициатив становятся законами, остальные пылятся в аппарате парламента, отмечают в Комитете избирателей Украины

Верховная Рада восьмого созыва установила рекорд среди всех созывов по количеству зарегистрированных законопроектов, которых в нынешнем парламенте насчитывается уже более 10 тысяч. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"По состоянию на 13 сентября в ВР зарегистрировано 10 038 законопроектов (из них 5,6 тыс проектов законов и 4,2 тыс - постановлений)", - говорится в сообщении.

В КИУ отмечают, что в Раде седьмого созыва за все время работы было зарегистрировано 7,4 тыс законопроектов, шестого созыва (за первые три года) - 8,1 тыс, пятого - 3,3 тыс, четвертого (за первые три года) - 7,6 тыс.

Из 10 тысяч законопроектов в парламенте текущего созыва 9097 подали народные депутаты, еще 806 инициировало правительство и 135 - президент.

Инфографика: cvu.org.ua (нажмите для увеличения)

Среди фракций и групп Рады лидером по количеству внесенных законодательных инициатив стала Батькивщина, на одного нардепа которой в среднем за три года приходится 96 законопроектов. Для Радикальной партии этот показатель составляет 66 проектов на депутата, для Самопомощи - 41, Народного фронта - 40, Воли народа - 33, Блока Петра Порошенко - 32, Відродження - 26, Оппозиционного блока - 19.

Как отмечает глава КИУ Алексей Кошель, Рада восьмого созыва побила "абсурдный рекорд законотворчества".

"Проблема заключается в том, что у абсолютного большинства этих документов нет шансов быть принятыми. По статистике, законами становятся лишь 12% законодательных инициатив, остальные - пылятся в аппарате ВР", - подчеркнул он.

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По словам Кошеля, каждый документ, "даже самый бессмысленный", требует оценки профильных управлений и комитетов парламента, что существенно усложняет работу законодательного органа.

"Депутаты фактически злоупотребляют правом законодательной инициативы, регистрируя ежемесячно сотни новых проектов законов. В то же время качество разработанных документов часто низкое, что, однако, не мешает депутатам хвастаться своей "продуктивностью", - резюмировал глава КИУ.

17 августа 2017 года сообщалось, что за первые семь месяцев текущего года из зарплат народных депутатов за прогулы вычли 3,5 миллионов гривень.

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