В ООН призвали удалить с сайта Миротворец персональные данные

В июле 2017 года Нацполиция начала уголовное производство по факту публикации на сайте Миротворец списков журналистов

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало украинских правоохранителей провести расследование деятельности сайта Миротворец и принять меры по удалению оттуда выложенных в публичный доступ персональных данных. Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине за период 16 мая-15 августа 2017 года.

"7 июля Нацполиция открыла уголовное производство против вебсайта Миротворец, который с августа 2014 года публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооруженных групп и терроризма. УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", - сказано в докладе.

В июле 2017 года Нацполиция начала уголовное производство по факту публикации на сайте Миротворец списков журналистов, которые якобы аккредитованы на временно оккупированных территориях Донбасса.

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