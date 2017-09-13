В ООН призвали удалить с сайта Миротворец персональные данные
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало украинских правоохранителей провести расследование деятельности сайта Миротворец и принять меры по удалению оттуда выложенных в публичный доступ персональных данных. Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине за период 16 мая-15 августа 2017 года.
"7 июля Нацполиция открыла уголовное производство против вебсайта Миротворец, который с августа 2014 года публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооруженных групп и терроризма. УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", - сказано в докладе.
В июле 2017 года Нацполиция начала уголовное производство по факту публикации на сайте Миротворец списков журналистов, которые якобы аккредитованы на временно оккупированных территориях Донбасса.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:22
-
09:27
-
10:01
-
12:38
-
14:05