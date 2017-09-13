Похищение Гриба: Украина обратилась к комиссару Совета Европы
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал еврокомиссара по правам человека принять меры для освобождения украинца Павла Гриба, захваченного ФСБ России. Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter.
"На Комитете министров Совета Европы рассказал о похищении П. Гриба и призвал комиссара по правам человека принять меры для его освобождения", - написал он.
Кроме того, Кулеба поднял вопрос и других незаконно удерживаемых властями РФ, а именно: журналиста и блогера Святослава Асеева, журналиста Романа Сущенко, заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Представитель Украины также сообщил на заседании о преследовании УПЦ КП в Крыму.
"СЕ (Совет Европы - ред.) должен действовать. Мягкая реакция = более жесткие (российские - ред.) репрессии", - написал Кулеба.
Ранее сегодня стало известно, что Гриба арестовали до 17 октября. Он находится в российском Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний.
Читайте также: Адвокат Гриба рассказал подробности его похищения в Беларуси
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:22
-
09:27
-
10:01
-
12:38
-
14:05