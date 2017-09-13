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Похищение Гриба: Украина обратилась к комиссару Совета Европы

13.09.2017 15:59
Постоянный представитель Украины при Совете Европы призвал еврокомиссара по правам человека принять меры для освобождения похищенного ФСБ украинца
Похищение Гриба: Украина обратилась к комиссару Совета Европы
Павел Гриб (фото - Facebook Игоря Гриба)

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал еврокомиссара по правам человека принять меры для освобождения украинца Павла Гриба, захваченного ФСБ России. Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter.

"На Комитете министров Совета Европы рассказал о похищении П. Гриба и призвал комиссара по правам человека принять меры для его освобождения", - написал он.

Кроме того, Кулеба поднял вопрос и других незаконно удерживаемых властями РФ, а именно: журналиста и блогера Святослава Асеева, журналиста Романа Сущенко, заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Представитель Украины также сообщил на заседании о преследовании УПЦ КП в Крыму.

"СЕ (Совет Европы - ред.) должен действовать. Мягкая реакция = более жесткие (российские - ред.) репрессии", - написал Кулеба.

Ранее сегодня стало известно, что Гриба арестовали до 17 октября. Он находится в российском Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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