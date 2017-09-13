Похищение Гриба: Украина обратилась к комиссару Совета Европы

Постоянный представитель Украины при Совете Европы призвал еврокомиссара по правам человека принять меры для освобождения похищенного ФСБ украинца

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал еврокомиссара по правам человека принять меры для освобождения украинца Павла Гриба, захваченного ФСБ России. Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter.

"На Комитете министров Совета Европы рассказал о похищении П. Гриба и призвал комиссара по правам человека принять меры для его освобождения", - написал он.

Кроме того, Кулеба поднял вопрос и других незаконно удерживаемых властями РФ, а именно: журналиста и блогера Святослава Асеева, журналиста Романа Сущенко, заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Представитель Украины также сообщил на заседании о преследовании УПЦ КП в Крыму.

"СЕ (Совет Европы - ред.) должен действовать. Мягкая реакция = более жесткие (российские - ред.) репрессии", - написал Кулеба.

Ранее сегодня стало известно, что Гриба арестовали до 17 октября. Он находится в российском Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний.

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