Меджлис призвал усилить давление на РФ из-за приговора Чийгозу

В Меджлисе подчеркивают, что причастные к осуждению Ахтема Чийгоза оккупанты подпадают под уголовное преследование

Меджлис крымскотатарского народа заявляет о юридической ничтожности приговора заместителю председателя организации Ахтему Чийгозу, который вынес суд оккупантов в Крыму. Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook.

Представители крымскотатарского народа призывают президента и правительство немедленно включить в повестку дня всех международных переговоров вопрос об освобождении Чийгоза и всех политических заключенных - жителей Крыма.

Также Меджлис обратился к международному сообществу, правительствам и парламентам стран с настоятельной призывом максимально усилить политическое, дипломатическое и экономическое давление на Россию, с целью полного отвода войск и колониальной администрации с территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской й областей.

"Российская оккупационная власть безосновательно обвинила Ахтема Чийгоза в организации массовых беспорядков, называя такими массовый митинг в поддержку территориальной целостности Украины и против угрозы российского вторжения в Крым, проведенного Меджлисом крымскотатарского народа перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым 26 февраля 2014", - говорится в заявлении.

В Меджлисе считают, что приговор Чийгозу - это месть оккупантов за его категорический отказ сотрудничать с оккупационными властями, а также запугивание крымскотатарского народа.

Организация отмечает, что назначенные российской оккупационной властью следователи, прокуроры, судьи и лжесвидетели совершили действия, которые подпадают под уголовное преследование. "Против таких участников также должны быть применены персональные санкции на международном уровне", - сказано в заявлении.

В Меджлисе подчеркивают, что такими же юридически ничтожными являются другие решения, принятые российскими оккупационными судами на территории временно оккупированного Крыма или на территории материковой России относительно граждан Украины - жителей АР Крым и города Севастополя.

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11 сентября 2017 года на судилище по сфабрикованному делу российские оккупанты в Крыму дали Чийгозу восемь лет колонии строгого режима.

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