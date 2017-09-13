Правительство объявило конкурс на должность члена НАПК
13.09.2017 17:15
Это решение было принято без обсуждения, текст документа пока не опубликован
Кабинет министров объявил конкурс на занятие вакантной должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.
Это решение было принято без обсуждения, текст документа пока не опубликован.
18 августа правительство уволило Руслана Радецкого с должности заместителя председателя НАПК в связи с поданным им заявлением.
3 августа 2017 года суд оштрафовал Радецкого за якобы несообщение о потенциальном конфликте интересов на 6,8 тыс грн.
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