Правительство объявило конкурс на должность члена НАПК

Кабинет министров объявил конкурс на занятие вакантной должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

Это решение было принято без обсуждения, текст документа пока не опубликован.

18 августа правительство уволило Руслана Радецкого с должности заместителя председателя НАПК в связи с поданным им заявлением.