Министр обороны Канады посетит Украину в конце сентября

Во время визита Саджана планируется обсудить оборонное сотрудничество между Украиной и Канадой

Министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан прибудет в Украину с рабочим визитом в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В ходе его визита, как сообщается, планируется обсудить дальнейшее развитие сотрудничества между Украиной и Канадой, рассмотреть аспекты реализации договоренности об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны.

"Направления по помощи, которые взяли на себя Канада - проходят чрезвычайно успешно. Особенно хочется отметить миссию "Юнифаэр" и материальную помощь, которую получает Украина от Канады", - отметил министр обороны Степан Полторак во время встречи со стратегическим советником высокого уровня от Канады Джил Синклер в Киеве.

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