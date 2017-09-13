Чийгоз: Наше право на свободу - опасность для РФ

"Осужденный" оккупантами замглавы Меджлиса передал свое обращение участникам митинга в его поддержку

Незаконно осужденный российскими оккупантами замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз передал участникам состоявшегося в Киеве митинга в его поддержку свое обращение. Текст обращения опубликовал в Facebook глава Меджлиса Рефат Чубаров.

Передаем текст обращения Чийгоза без сокращений.

"11 сентября слушал приговор. Сколько цинизма, лжи, и главное, страха за каждым произнесенным словом и действиями судей, власти России перед силой, мужеством, решительностью моего народа.

Как их раздражает, пугает истинный патриотизм, который им не понятен и не присущ. Им удобно прикрываться лжепатриотизмом, пропитанным гнилым национал-шовинизмом, насаждаемым ими не только своему народу.

Каждый крымский татарин, каждый украинец должен понимать, что наше право на свободу, достойную жизнь и любовь к Родине являются опасностью для российской власти.

Приговор вобрал в себя безысходность и злобу коллаборантов.

Но их радость преждевременна.

Им не удастся "сделать главной ценностью ложь и подлость".

Им никогда не быть авторитетами народа", - написал замглавы Меджлиса.

11 сентября оккупанты Крыма дали Чийгозу восемь лет тюрьмы.

Европейский союз призвал Россию освободить Чийгоза и снять обвинения с другого заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.

США назвали "осуждение" Чийгоза очередным примером "постоянных притеснений в оккупированном Крыму".

В Германии заявили, что приговор является дальнейшим ужесточением нарушения прав крымских татар на полуострове после российской аннексии".

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