США закупали у Украины оружие для повстанцев Сирии - OCCRP

Согласно результатам расследования, Пентагон закупал для сирийских повстанцев оружие у Казахстана, Грузии и Украины

Министерство обороны США закупало оружие советского образца у Казахстана, Грузии и Украины для сирийских повстанцев. Об этом говорится в опубликованных результатах многомесячного расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканского объединения журналистов-расследователей (BIRN).



Для этих закупок, как утверждается, США снизили требования к производственным стандартам.Оружие предназначено для сирийских повстанцев, воюющих с террористами Исламского государства.



"Пентагон нанял целую армию подрядчиков и субподрядчиков - от богатых военно-промышленных корпораций до фирм, имеющих связи с оргпреступностью", - говорится в результатах расследования.



Цепочка поставок оружия в Сирию была воссоздана с помощью документации о закупках, данных систем отслеживания морских судов, официальных отчетов, электронных писем и интервью с инсайдерами.



Поставки, как сообщается, реализовывались отдельно от уже закрытой программы ЦРУ по вооружению повстанцев, воюющих против сирийского президента Башара Асада.



Согласно результатам расследования, Пентагон закупает оружие по двум каналам: через Командование специальных операций, которое управляет спецоперациями во всех видах вооруженных сил США, и через Picatinny Arsenal - военную научно-исследовательскую и производственную организацию в штате Нью-Джерси. Оружие переправляется из Европы в Турцию, Иорданию и Кувейт как по морю, так и по воздуху. Затем с помощью самолетов или грузовиков оно распределяется между союзниками США на севере и юге Сирии.

По данным организаций, закупки оружия советского образца начались в сентябре 2015 года при экс-президенте США Бараке Обаме. В целом на это вооружение и боеприпасы Соединенные Штаты потратили $2,2 млрд.

В Пентагоне столь беспрецедентные по масштабам закупки объяснили тем, что темпы поставок "нарастали", и это "необходимый минимум для выполнения срочной задачи".

Справка: Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) ранее работал над таким проектом, как Панамский архив (Panama Papers), а также публиковал информацию о финансовых операциях ПриватБанка перед национализацией.



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