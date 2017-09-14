Госдепартамент о приговоре Чийгозу: Безосновательное обвинение

В Госдепартаменте отметили, что незаконное осуждение Чийгоза - только один факт преследования лидеров Меджлиса крымских татар

Государственный департамент обеспокоен приговором замглаве Меджлиса Ахтему Чийгозу по безосновательному обвинению. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Хезер Нойерт, передает посольство Украины в США.



В заявлении отмечается, что обвинения оккупантов касаются демонстрации, которая прошла еще до начала российской аннексии Крыма.



Госдепартамент подчеркивает, что случай Чийгоза один из ряда политически мотивированных фактов преследования против Меджлиса крымскотатарского народа и его лидеров.

11 сентября оккупанты Крыма дали Чийгозу восемь лет тюрьмы.



