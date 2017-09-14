Госдепартамент о приговоре Чийгозу: Безосновательное обвинение
Государственный департамент обеспокоен приговором замглаве Меджлиса Ахтему Чийгозу по безосновательному обвинению. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Хезер Нойерт, передает посольство Украины в США.
В заявлении отмечается, что обвинения оккупантов касаются демонстрации, которая прошла еще до начала российской аннексии Крыма.
Госдепартамент подчеркивает, что случай Чийгоза один из ряда политически мотивированных фактов преследования против Меджлиса крымскотатарского народа и его лидеров.
11 сентября оккупанты Крыма дали Чийгозу восемь лет тюрьмы.
Европейский союз призвал Россию освободить Чийгоза и снять обвинения с другого заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.
США назвали "осуждение" Чийгоза очередным примером "постоянных притеснений в оккупированном Крыму".
В Германии заявили, что приговор является дальнейшим ужесточением нарушения прав крымских татар на полуострове после российской аннексии".
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