Детективы НАБУ задержали депутата Киевсовета Крымчака - СМИ

По информации СМИ, днем 13 сентября у Крымчака провели обыск и вечером задержали по делу о земельных махинациях

Детективы НАБУ задержали депутата Киевсовета Сергея Крымчака. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в окружении депутата и подтверждение информации в НАБУ.



Отмечается, что днем в среду, 13 сентября, у Крымчака прошли обыски и вечером его задержали.



Политика якобы подозревают в земельных махинация во времена мэра Леонида Черновецкого. Часть земельного участка на улице Толбухина, 43а и 43б разделили на три и передали членам семьи Крымчака.

Народный депутат Юрий Левченко в Facebook написал, что 2 сентября Специальная антикоррупционная прокуратура открыла по его обращению дело против Крымчака.



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