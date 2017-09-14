Детективы НАБУ задержали депутата Киевсовета Крымчака - СМИ
Детективы НАБУ задержали депутата Киевсовета Сергея Крымчака. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в окружении депутата и подтверждение информации в НАБУ.
Отмечается, что днем в среду, 13 сентября, у Крымчака прошли обыски и вечером его задержали.
Политика якобы подозревают в земельных махинация во времена мэра Леонида Черновецкого. Часть земельного участка на улице Толбухина, 43а и 43б разделили на три и передали членам семьи Крымчака.
Народный депутат Юрий Левченко в Facebook написал, что 2 сентября Специальная антикоррупционная прокуратура открыла по его обращению дело против Крымчака.
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