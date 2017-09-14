Украина еще не подала проект резолюции по миротворцам - Климкин

Глава МИД пояснил, что Украина продолжает обсуждение деталей миссии ООН в Донбассе со странами-партнерами

Украинский проект резолюции по миротворцам ООН в Донбассе готов, но официально его еще не подавали в Совет безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Укринформ.



"Мы ознакомили Совет безопасности ООН и всех партнеров с логикой нашей позиции, а любые официальные проекты будем подавать после того, как в деталях обсудим ее со всеми друзьями и партнерами. Иначе есть риск, что Россия попытается использовать эту ситуацию, чтобы или ослабить мандат будущей миссии, или договариваться с разными партнерами отдельно", - пояснил Климкин.



По словам министра, как официальный документ Совбеза было распространено письмо президента Петра Порошенко с соответствующим обращением генсекретарю ООН и главе Совета безопасности.



"Важно понимать, что проект резолюции не определяет мандат миротворческой миссии - он является отправной точкой. Резолюция должна запустить работу по ее подготовке", - подчеркнул Климкин.