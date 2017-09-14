Украина еще не подала проект резолюции по миротворцам - Климкин
Украинский проект резолюции по миротворцам ООН в Донбассе готов, но официально его еще не подавали в Совет безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Укринформ.
"Мы ознакомили Совет безопасности ООН и всех партнеров с логикой нашей позиции, а любые официальные проекты будем подавать после того, как в деталях обсудим ее со всеми друзьями и партнерами. Иначе есть риск, что Россия попытается использовать эту ситуацию, чтобы или ослабить мандат будущей миссии, или договариваться с разными партнерами отдельно", - пояснил Климкин.
По словам министра, как официальный документ Совбеза было распространено письмо президента Петра Порошенко с соответствующим обращением генсекретарю ООН и главе Совета безопасности.
"Важно понимать, что проект резолюции не определяет мандат миротворческой миссии - он является отправной точкой. Резолюция должна запустить работу по ее подготовке", - подчеркнул Климкин.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.
По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.
МИД заявил, что Украина продолжит продвигать инициативу о размещении миротворцев ООН в Донбассе, но не на условиях Российской Федерации.
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