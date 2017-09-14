Онищенко собрался в президенты

Одиозный народный депутат уверен, что глава государства Петр Порошенко считает его "сильным политическим и экономическим оппонентом"

Беглый фигурант газового дела Александр Онищенко собрался идти на выборы президента в 2019 году в качестве одного из кандидатов. Об этом он рассказал газете The Washington Times.

"Да, я решил баллотироваться на выборах президента. Вы правильно понимаете ситуацию. Порошенко считает меня сильным политическим и экономическим оппонентом. Так что его первоначальной целью было лишить меня и оппозицию финансовых ресурсов, и вынудить меня покинуть родную страну", - сказал народный депутат.

Беглец заявил изданию, что администрация Петра Порошенко "становится все более авторитарной, монополизирует власть и ущемляет оппонентов", и якобы потому решила лишить его источников дохода.

Фигурант газового дела заявил, что "создал свои компании с нуля", так как "взял заброшенные газовые скважины в 2009-2010 годах и инвестировал в них".

Онищенко заверил журналиста, что после лишения депутатской неприкосновенности следствие по его делу так и не продвинулось, но добавил, что "будет удивлен", если после объявления о президентских амбициях "не откроют новые уголовные производства".

На вопрос об экономической предвыборной программе беглец заявил, что беседует "с ведущими экономистами и антикоррупционерами", чтобы "возродить украинскую экономику".

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Беглого нардепа подозревают в причастности к организации так называемой газовой схемы, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 3 млрд грн.

17 июня 2016 года генпрокурор Юрий Луценко подписал и направил в парламент представление САП о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко, как одного из организаторов коррупционной схемы по перепродаже газа. 29 июня в Раде удовлетворили представление. Воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, Онищенко покинул Украину, отправившись в РФ, а позднее - в Великобританию.

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