Убийство Вороненкова: Киев отрицает данные СМИ об организаторах

Российские ресурсы сообщают, что ГПУ якобы назвала имена подозреваемых в организации убийства экс-депутата Госдумы; Украина эту информацию опровергает

Генпрокуратура Украины передала Москве данные о предполагаемых организаторах убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, одним из которых Украина якобы считает криминального авторитета и бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, вдовы убитого политика. Об этом со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах сообщает Росбалт, однако украинская прокуратура эту информацию опровергает.

Согласно сообщению российского издания, в ответе ГПУ на запрос Генпрокуратуры РФ подозреваемыми в организации убийства якобы названы два человека.

"Первый - это Владимир Тюрин, бывший супруг Максаковой... Второй - владелец банка, работающего в Крыму. Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российским спецслужбами. Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб", - пишет СМИ.

Издание отмечает, что российское следствие "сопоставляет" полученную от официального Киева информацию со своими данными, однако версию о причастности к убийству спецслужб РФ отвергает.

Вдова Вороненкова Мария Максакова в комментарии российскому РБК заявила, что информация о якобы раскрытии Украиной имен предполагаемых организаторов преступления - ложь.

"Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому. Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности", - сказала она.

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Позднее информацию Росбалта опровергли в прокуратуре Киева, которая расследует убийство экс-депутата.

"Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства Вороненкова, не соответствует действительности", - написала в своем Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Она добавила, что следствие в данном производстве "находится на завершающей стадии" и "в ближайшее время будет объявлено о его результатах".

23 марта 2017 года в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Виктора Януковича. Во время нападения стрелявший - экс-боец Нацгвардии Павел Паршов - был ранен телохранителем Вороненкова и позже скончался в больнице.

4 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что заказчик убийства экс-депутата находится на территории России, связан с преступными кругами и контактирует со спецслужбами РФ.

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