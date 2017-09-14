СБУ просит УП удалить статью из-за возможного раскрытия гостайны

Материал о срыве госпрограммы реформирования ОПК был опубликован на сайте Украинской правды в январе этого года, производство же открыли в июне

СБУ просит интернет-издание Украинская правда временно заблокировать доступ к статье о срыве госпрограммы реформирования оборонно-промышленного комплекса, опубликованной в январе 2017-го, якобы по той причине, что в материале содержится информация со статусом гостайны. Соответствующее письмо сегодня, 14 сентября, главному редактору УП Севгиль Мусаевой вручил следователь, сообщает СМИ.

В письме, в частности, говорится, что следственным отделом Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 328 УК (разглашение государственной тайны), открытое 29 июня 2017 года.

Как утверждают в СБУ, опубликованная 24 января 2017-го на сайте УП статья "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра" содержит "отдельные сведения о проекте Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года".

"У следствия есть основания полагать, что отдельные сведения вышеуказанной статьи содержат информацию с ограниченным доступом, распространение которой может нанести ущерб национальной безопасности Украины в сфере обороны", - говорится в документе.

В связи с этим СБУ просит журналистов снять с сайта вышеуказанный материал.

"Учитывая вышеизложенное, прошу Вас изъять указанную статью из общего доступа (ограничить доступ) до момента установления истины по данному делу и обеспечить передачу следственному отделу Главного управления оригинала файла указанной статьи и всех имеющихся документов, касающихся ее подготовки и публикации", - отмечается в письме Службы.

Фото: pravda.com.ua

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