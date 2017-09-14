Суд отказался арестовывать подозреваемого в штурме Майдана

ГПУ подозревает Владимира Гриняка в организации штурма Майдана 18 февраля 2014 года и в раздаче премиальных беркутовцам за избиение протестующих

Печерский райсуд назначил начальнику департамента общественной безопасности Нацгвардии Владимиру Гриняку меру пресечения в виде личного обязательства, отказав ГПУ в удовлетворении ходатайства о назначении ночного домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокуроры сообщили суду, что Гриняк не являлся по вызову следователя и был объявлен в розыск в середине августа. Сам он утверждает, что находился в командировке в зоне АТО.

Генпрокуратура подозревает Гриняка в организации штурма Майдана 18 февраля 2014 года и в раздаче премиальных сотрудникам Беркута за избиение протестующих. На тот момент он был заместителем главы Департамента общественной безопасности, который считался "кураторским" для Беркута и других спецподразделений милиции.

В 2016 году Гриняка взяли на поруки депутаты Андрей Левус и Виктор Бондарь. Они тогда заявили, что Гриняк во время Евромайдана сотрудничал с митингующими.

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