СБУ опровергла заявление Саакашвили о прослушке

В СБУ заявили, что не осуществляют подобных процессуальных действий без решения суда

Служба безопасности Украины опровергла заявление экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили о якобы попытках его прослушивания сотрудниками СБУ. Об этом говорится в сообщении на странице спецслужбы в Facebook.

"СБУ опровергает безосновательные обвинения Саакашвили относительно попытки якобы его "прослушивания" сотрудниками спецслужбы. Служба безопасности Украины работает исключительно в правовом поле украинского законодательства и не осуществляет подобных процессуальных действий без решения суда за гражданами, который бы статус на сегодня они не имели", - сказано в сообщении.

10 сентября 2017 года около 20:00 экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. Ранее сообщалось, что пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния. Сегодня ГПСУ озвучила информацию о 10 пострадавших пограничниках.

В связи с инцидентом в пункте пропуска Шегини на допрос вызывают пятерых народных депутатов, в том числе Юлию Тимошенко, задержаны пять активных участников событий, один из них уже арестован.

Сегодня объявлено подозрение в незаконной переправке через госграницу соратнику Саакашвили, экс-замгенпрокурора Давиду Сакварелидзе.

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