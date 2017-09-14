USD:  25.98  26.31   EUR:  30.81  31.41  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

СБУ опровергла заявление Саакашвили о прослушке

14.09.2017 21:07
В СБУ заявили, что не осуществляют подобных процессуальных действий без решения суда
СБУ опровергла заявление Саакашвили о прослушке

Служба безопасности Украины опровергла заявление экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили о якобы попытках его прослушивания сотрудниками СБУ. Об этом говорится в сообщении на странице спецслужбы в Facebook.

"СБУ опровергает безосновательные обвинения Саакашвили относительно попытки якобы его "прослушивания" сотрудниками спецслужбы. Служба безопасности Украины работает исключительно в правовом поле украинского законодательства и не осуществляет подобных процессуальных действий без решения суда за гражданами, который бы статус на сегодня они не имели", - сказано в сообщении.

10 сентября 2017 года около 20:00 экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. Ранее сообщалось, что пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния. Сегодня ГПСУ озвучила информацию о 10 пострадавших пограничниках.

В связи с инцидентом в пункте пропуска Шегини на допрос вызывают пятерых народных депутатов, в том числе Юлию Тимошенко, задержаны пять активных участников событий, один из них уже арестован.

Сегодня объявлено подозрение в незаконной переправке через госграницу соратнику Саакашвили, экс-замгенпрокурора Давиду Сакварелидзе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 