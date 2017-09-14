США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний (обновлено)

Санкции введены за сотрудничество с компаниями Ирана против авиакомпаний Khors Air и Dart Airlines

Департамент управления контроля за иностранными активами Минфина США ввел санкции против 11 лиц и частных компаний за участие в поддержке санкционных представителей Ирана. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского ведомства.

В частности, санкции введены против украинских авиакомпаний Khors Air и Dart Airlines за сотрудничество с иранскими компаниями Caspian Air, Mahan Air и Al-Naser Airlines, попавшими под санкции с 2011 по 2015 год.

Еще одна иностранная компания, на которую наложены санкции, поддерживает программы баллистических ракет Ирана.

Кроме того, меры введены против организаций, базирующихся в Иране - они несут ответственность за вредоносные кибератаки на финансовую систему США.

Экономические санкции, введенные Минфином, ограничивают доступ к финансам и имуществу компаний, а также грозят аналогичными мерами тем юридическим и физическим лицам, которые будут каким-либо образом взаимодействовать с организациями или лицами, на которые были наложены санкции.

По данным avianews.com, компания Dart Airlines принадлежит Иванне Гормоти. Она раньше работала стюардессой в авиакомпании Khors Air, которая в середине 2010 года вместе с Dart Airlines принадлежала киевлянину Сергею Тамчани". На сайте компании указано, что это украинский авиаперевозчик, основанный в 1997 году. Основная деятельность Dart Airlines - групповые чартерные программы на среднемагистральных воздушных судах и разовые заказные рейсы на business-jet самолетах.

Авиакомпания Khors специализируется на пассажирских и чартерных перевозках, основана была в декабре 1990 года. Владельцами значатся четыре физлица. К 2010 году среди учредителей был киевлянин Сергей Тамчани, который также владел авиакомпанией Dart Airlines.

СМИ ранее писали, что компании основали ливанцы Родриг и Марун Мерхеж. В комментарии LIGA.net Родриг Мерхеж отрицает связи с авиакомпаниями Khors Air и Dart Airlines. "Я не основал эти компании, не был там учредителем и никогда не имел никакого отношения к этим авиакомпаниям", - отметил он.

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