В Крым оккупанты не пропустили 200 кг продуктов, попугая и собаку

Продукцию и животных возвратили на территорию материковой Украины

За минувшую неделю российские оккупанты не пропустили в оккупированный Крым более 200 кг продуктов, одну собаку и попугая. Об этом сообщают Крым. Реалии.

"В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 48 кг сала, 33,1 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 43,5 кг мяса птицы, 14,1 кг свинины, 5 кг мяса кролика, 5,7 кг молока и молочной продукции, 15,8 кг рыбной продукции и морепродуктов, 38,4 кг продукции пчеловодства и мёда, 427 яиц. Кроме того, в Крым пытались ввезти собаку без ветеринарных сопроводительных документов, а также попугая с территории, являющейся неблагополучной по гриппу птиц", - говорится в сообщении.

Продукцию и животных возвратили на территорию материковой Украины.

С начала текущего года на территорию материковой Украины сепаратисты 3878 партий "запрещенных к ввозу товаров": 7818 кг продуктов животного происхождения, 16615 яиц, 342 непродуктивных животных, 29 голов декоративной птицы (животных, - ред.), 190 аквариумных рыбок, 30 пиявок, одно чучело фазана, 1500 дождевых червей, 28 улиток, семь голов молодняка сельскохозяйственной птицы, одну черепаху, 12 пчелосемей, 20 голов и три кг живых раков.

19 июля сообщалось, что оккупанты не пропустили 33 собаки, которых, по их утверждениям, прятали в багажниках и под сидениями автомобилей.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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