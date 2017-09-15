Порошенко на форуме YES-2017: В 2018 году встретимся в Ялте

Президент Петр Порошенко объяснил сегодня на ежегодном форуме YES, почему его участники встретятся в следующем году в Ялте

Президент Петр Порошенко уверен, что форум YES-2018 соберется в пока еще оккупированной Россией крымской Ялте. Об этом президент заявил на 14-м ежегодном форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве.

После того как Порошенко завершил свою речь словами: "В следующем году встретимся в Ялте", модератор YES Ричард Хаас задал ему вопрос, что нужно сделать для того, чтобы ускорить этот процесс.

"Очень краткий ответ я хотел бы предложить, из двух слов: единство и солидарность. Единство всего мира. Вот почему Путин был так рад в прошлом году, когда Европа была дезинтегрирована, выборы были непредсказуемыми. В России все предсказуемо, любые выборы. Но это признак демократии, и демократия выиграла в этом году, победила. И наше глубокое убеждение... это нас приведет быстрее к Ялте, чем евреев к Иерусалиму", - сказал он.

В Киеве вчера открылся трехдневный 14-й ежегодный форум YES, участники которого в этот раз сосредоточатся на глобальных вопросах, таких как сдвиг в геополитическом распределении сил и изменения в мировой экономике. В конференции примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран мира.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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