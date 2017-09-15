Порошенко обсудит в ООН создание "круга друзей деоккупации Крыма"

Президент отметил, что Украина в вопросе деоккупации полуострова полагается на международные санкции, суды и организации наподобие ООН и ЮНЕСКО

Президент Петр Порошенко на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке представит инициативу создания "международного круга друзей деоккупации Крыма". Об этом глава государства заявил во вступительной речи на открытии 14-го ежегодного форума Ялтинская европейская стратегия в Киеве.

Порошенко отметил, что почти два года назад выступил с инициативой учреждения международного механизма деоккупации Крыма путем "постепенного, мирного выдавливания" РФ с полуострова.

Президент подчеркнул, что в вопросе восстановления своего суверенитета в Крыму Украина полагается на инструмент международных санкций, судов и арбитражей, а также на международные организации, "начиная с ООН и заканчивая ЮНЕСКО".

"Тот факт, что наивысший международный уровень - Генассамблея ООН - признал Россию оккупантом, означает, что мы на правильном пути", - сказал Порошенко, добавив, что у Украины есть "целенаправленная и скоординированная" поддержка международных партнеров.

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"Я хотел бы сегодня предложить идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для того, чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую подробно обсудить эту инициативу в Нью-Йорке на Генассамблее ООН", - заявил глава государства.

7 сентября 2017 года Порошенко в ежегодном послании к Верховной Раде заявил, что Украина должна сделать Крым для России "неподъемным бременем", чтобы оккупанты сами покинули полуостров.

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