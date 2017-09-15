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Порошенко о приходе СБУ в Украинскую правду: Это недопустимо

15.09.2017 10:44
Президент прокомментировал претензии СБУ к Украинской правде
Порошенко о приходе СБУ в Украинскую правду: Это недопустимо
Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко считает недопустимым претензии СБУ к редакции интернет-издания Украинская правда. Об этом он сообщил на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.

"Я думаю, что это категорически недопустимо", - подчеркнул президент.

Вчера стало известно, что СБУ попросила Украинскую правду временно заблокировать доступ к статье о срыве госпрограммы реформирования оборонно-промышленного комплекса, опубликованной в январе 2017-го, якобы по той причине, что в материале содержится информация со статусом гостайны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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