Елисеев в Берлине провел переговоры с первыми лицами МИД Германии

Константин Елисеев провел в Берлине переговоры с внешнеполитическим советником канцлера Кристофом Хойзгеном и госсекретарем МИД ФРГ Маркус Эдерером

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в Берлине провел переговоры с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Кристофом Хойзгеном и госсекретарем Министерства иностранных дел Германии Маркусом Эдерером. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter.

"Константин Елисеев провел в Берлине переговоры с внешнеполитическим советником канцлера Кристофом Хойзгеном и госсекретарем МИД ФРГ Маркус Эдерером", - сообщил Мельник.

Ранее Елисеев сообщил, что Украина передала своим партнерам по Совету Безопасности ООН свой проект резолюции по развертыванию в Донбассе миротворческой миссии этой организации.

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