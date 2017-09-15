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Елисеев в Берлине провел переговоры с первыми лицами МИД Германии

15.09.2017 11:17
Константин Елисеев провел в Берлине переговоры с внешнеполитическим советником канцлера Кристофом Хойзгеном и госсекретарем МИД ФРГ Маркус Эдерером
Елисеев в Берлине провел переговоры с первыми лицами МИД Германии
Константин Елисеев (фото - president.gov.ua )

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в Берлине провел переговоры с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Кристофом Хойзгеном и госсекретарем Министерства иностранных дел Германии Маркусом Эдерером. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter.

"Константин Елисеев провел в Берлине переговоры с внешнеполитическим советником канцлера Кристофом Хойзгеном и госсекретарем МИД ФРГ Маркус Эдерером", - сообщил Мельник.

Ранее Елисеев сообщил, что Украина передала своим партнерам по Совету Безопасности ООН свой проект резолюции по развертыванию в Донбассе миротворческой миссии этой организации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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