Порошенко о миротворцах: Это остановит поток оружия и войск из РФ

Президент подчеркнул, что миротворческая миссия должна занять всю территорию ОРДЛО, опечатать склады боевиков с оружием или изъять его

Введение миротворческой миссии на всю оккупированную территорию Донбасса остановит поток оружия и военных из России, а информация от миротворцев может быть использована в будущем суде против государства-агрессора. Об этом президент Петр Порошенко заявил на 14-м ежегодном форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве.

Представительница комитета иностранных дел Европарламента Мари Бэк выразила сомнение в том, что голубые каски изменят ситуацию в Донбассе, сославшись на негативный опыт Боснии и Герцеговины. По ее словам, без четкого понимания, что Кремль хочет сесть за стол переговоров, миротворцы будут "такими же слабыми, как сейчас ОБСЕ".

"Наш анализ показывает, почему ОБСЕ неэффективна. Потому что Кремль не хочет, чтобы состоялась успешная Украина. И если не будет четкого анализа ситуации до этого, они (миротворцы - ред.) будут такими же слабыми, и Путин и Кремль просто дадут работу международному сообществу, чтобы они занялись чем-то на два года, что не даст настоящих результатов", - сказала Бэк.

Она добавила, что, "если бы Путин был честным", лакмусовой бумажкой стало бы размещение "сильных войск" на украинско-российской границе.

В ответ на это Порошенко заявил, что миротворцы не являются панацеей. "Это один из инструментов установления мира в моей стране, инструмент, являющийся элементом пакета безопасности", - подчеркнул он.

Читайте также: Украина еще не подала проект резолюции по миротворцам - Климкин

Президент отметил, что как верховный главнокомандующий не может сидеть и ждать и украинцы "не могут быть постоянно заложником того, хочет Путин или не хочет забрать свои войска из Донбасса".

"Это должен быть хорошо скоординированный механизм... с санкциями, международным судом и другими инструментами, и голубыми касками в том числе, чтобы цена за оккупацию для России возрастала", - сказал Порошенко.

Глава государства еще раз отметил, что миротворцы должны занять всю оккупированную территорию, опечатать склады боевиков с оружием или изъять его.

"Я вас уверяю, если остановится поток вооружения и военных из России, за короткий период времени этот потенциал агрессии остановится", - заявил он, добавив, что независимая информация от миротворцев также будет показателем того, насколько глубоко Россия погружена в этот конфликт, и "доказательством для будущего суда".

13 сентября 2017 года глава МИД Павел Климкин заявил, что, согласно позиции Украины, миротворцы ООН должны зайти в Донбасс только после того, как Россия выведет оттуда все свое вооружение и наемников.

Читайте также: США выступают за миротворцев ООН на всей территории Донбасса

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.