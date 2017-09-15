Журнал ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ

Санкции введены против 149 человек и 38 компаний до 15 марта 2018 года

Официальный журнал ЕС опубликовал решение о продлении санкций против страны-агрессора России. Об этом говорится на сайте издания

Санкции введены против 149 человек и 38 компаний до 15 марта 2018 года. Решение вступит в силу на следующий день после публикации.

Из санкционного списка исключили четырех физических лиц, которые умерли.

Также слияния три компании были исключены из списка и снова добавлены в него в виде нового юридического лица.

Совет Европейского союза продлил до 15 марта 2018 года санкции против физических лиц и компаний, которые причастны к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины

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