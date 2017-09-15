Экс-посол США в ООН: Миротворцы - ошибка, нужно дать Киеву оружие

Самое главное, считает Джон Болтон, украинскому народу следует решить для себя: готов ли он во что бы то ни стало бороться за свою независимость

Желание Украины ввести миротворцев ООН на временно оккупированную территорию Донбасса "ошибочно", а наилучшим противодействием российской агрессии будет предоставление Украине современного американского оружия. Такое мнение в комментарии каналу 112 высказал бывший посол США в ООН (2005-2006 годы) Джон Болтон, который был одним из кандидатов на должность главы Госдепа при Дональде Трампе.

"Я не думаю, что должны быть миротворцы в Украине, я думаю, что это ошибка... Во-первых, это означает, что вы повышаете задействованность России во внутренних делах Украины... И сейчас основной диспут идет о том, чтобы не заморозить этот конфликт. Если вы хотите возобновить суверенитет над Донбассом, то последнее, что вы должны делать - это допустить сюда миротворцев", - сказал он.

На вопрос, как он предлагает справиться с российской агрессией, Болтон посоветовал Украине демонстрировать большее желание сохранить независимость.

"Потому что если Украина не готова бороться за свою независимость, она должна к этому сейчас готовиться. Увеличить поддержку вооруженную от Соединенных Штатов... Думаю, что то, что Украина делает сейчас, - этого недостаточно, и нужно приложить намного больше усилий. Я думаю, вам нужно решить, заслуживает ли ваша независимость этих усилий", - подчеркнул он.

Уточняя по просьбе журналиста, имеет ли он ввиду силовую деоккупацию, Болтон сказал: "Сейчас Путин думает, что для него открываются двери в Европу, и что от администрации Обамы было немного ослабление, но Путин продемонстрировал Восточной Европе и Западу, что он может вмешиваться даже в американские выборы, и надо преодолеть такое сопротивление с российской стороны".

Говоря о возможности предоставления оружия Украине от США, Болтон отметил, что Украина должна к этому вопросу "подойти дипломатично". "Я думаю, что это лучший путь для Украины на данный момент, и это наилучший путь также и для США", - подытожил он.

Читайте также: Оружие для Украины: Волкер подтвердил рассмотрение вопроса в США

Болтон был послом США в ООН и чиновником в Госдепартаменте времен президентства Джорджа Буша младшего. В последние годы он выступал за предоставление Украине оружия и перспективу членства в НАТО

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.