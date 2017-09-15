Журналистов Укрправды не подозревают в раскрытии гостайны - СБУ

Уголовное дело открыто по факту разглашения гостайны чиновниками одного из государственных ведомств, отметили в Службе

Журналисты Украинской правды не имеют статус подозреваемых в деле о разглашении государственной тайны, открытом следователями ГУ Службы безопасности в Киеве и области. Об этом в своем Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Она отметила, что уголовное производство зарегистрировано по факту "разглашения должностными лицами одного из органов государственной власти Украины сведений, содержащих государственную тайну", которые были обнародованы в статье на сайте УП за 24 января 2017 года.

"Субъектом данного преступления является должностное лицо - носитель государственной тайны. СБУ не имеет целью препятствовать деятельности интернет-издания Украинская правда и его журналистов", - подчеркнула Гитлянская.

14 сентября 2017-го сотрудники УП получили от СБУ просьбу временно заблокировать доступ к статье о срыве госпрограммы реформирования оборонно-промышленного комплекса, опубликованной в январе 2017-го, якобы по той причине, что в материале содержится информация со статусом гостайны.

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