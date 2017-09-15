Из украденного у органов МВД оружия на Майдане не стреляли - ГПУ

18-19 февраля 2014 года из отделений милиции во Львовской и Тернопольской областях похитили более тысячи единиц оружия и семь тысяч патронов к нему

Захваченное в феврале 2014 года в сейфах отделений милиции во Львовской и Тернопольской областях огнестрельное оружие не применяли во время Майдана. Об этом в эфире канала 112 Украина заявил со ссылкой на данные экспертизы начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Ранее адвокат экс-"беркутовцев" Александр Горошинский рассказал, что МВД подтвердило: 18-19 февраля 2014 года из отделений милиции в указанных областях украли более 1200 единиц оружия и 7000 патронов, а уже 20 февраля на площади в Киеве были жертвы и ранения. 24 февраля начато производство по штурмам и краже оружия в органах МВД.

Горбатюк, однако, утверждает, что после череды экспертиз не обнаружено применение этого оружия ни к участникам Майдана, ни к силовикам.

"На сегодня по результатам исследований такие случаи (применения оружия МВД, - ред.) не установлены", - сказал он.

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Прокурор также сообщил, что уже более 300 лицам объявили о подозрении в причастности к преступлениям во время Майдана, посетовав, что "есть проблемы с вынесением приговоров судами" и затяжными процессами.

"Сейчас у нас есть только 40 приговоров по этим уголовным производствам", - резюмировал он.

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