В Крыму оккупанты задержали до 15 человек и адвоката Курбединова

Сейчас адвокат находится в городском отделе "полиции", силовики оккупантов причину задержания не называют

Сегодня, 15 сентября, во временно оккупированном Симферополе российские силовики задержали по меньшей мере 10 человек вместе с адвокатом Эмилем Курбединовым. Все они пришли к зданию ФСБ с целью подать жалобу, сообщает Курбединов во время прямого включения в Facebook.

"Тех, кто пришел подавать жалобу в ФСБ, задержала полиция. И вот мы тоже идем в полицию. Нам поясняют, якобы был митинг, какие-то скандирования, хотя это полная чушь... Мы идем в райотдел полиции. Я не знаю, что нам будут предъявлять и говорить", - сказал адвокат.

Курбединов прибыл к зданию ФСБ, чтобы вручить жалобу в связи с применением пыток против похищенного силовиками Рената Параламова.

"Стояли на бульваре Франко возле отдела ФСБ. Приехали полицейские и повязали в отдел охраны общественного порядка полиции. Задержали порядка 10-15 человек вместе с Курбединовым", - уточнил в комментарии LIGA.net журналист Тарас Ибрагимов с места события. У себя в Facebook он добавил, что сейчас находится в отделе полиции на улице Куйбишева, 7, с Курбединовым "и еще парой активистов", причины задержания не указываются. ""Он (Курбединов, - ред.) отказался что либо объяснять сотрудникам полиции и сказал что пришел в полицию как адвокат", - уточнил журналист.

Читайте также: Похищенного в Крыму Параламова жестоко пытали - адвокат

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.