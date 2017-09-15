Патрульную полицию наделят новыми обязанностями

В компетенцию патрульной полиции теперь будут входить предоставление хозяйственных и административных услуг в сфере безопасности движения на дорогах

С 17 сентября в компетенцию департамента патрульной полиции войдет функция предоставления хозяйственных и административных услуг в сфере безопасности движения на дорогах. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев во время рабочего заседания, передает пресс-служба правительства.

Теперь в обязанность патрульной полиции будет входить и контроль за безопасностью дорожного движения во время пассажирских и грузовых перевозок, их сопровождение и оформление всех необходимых для этого документов.

Патрульная полиция будет также предоставлять услуги по разработке и выдаче в установленном порядке разрешений на одобрение маршрутов движения транспортных средств во время дорожных перевозок опасных грузов.

Контроль за такими перевозками в областных центрах будут осуществлять патрули в городах, а во время межрегиональных перевозок - департамент патрульной полиции.



Как сообщил Князев, детальную информацию и инструкции для перевозчиков опубликуют на сайте департамента патрульной полиции.



6 июня глава Нацполиции сообщал, что на сентябрь 2017 года запланирован первый выпуск сотрудников подразделений дорожной полиции.

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