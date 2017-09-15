В СБУ опровергли заявление HRW о применении пыток

Human Rights Watch заявила о применении пыток к подозреваемой в госизмене

СБУ опровергла заявление Международной правозащитной организации Human Rights Watch о том, что сотрудники спецслужбы якобы незаконно в течение двух дней удерживали и пытали женщину, подозреваемую в государственной измене. Пресс-секретарь СБУ Алена Гитлянская в комментарии Радио Свобода заявила, что эти обвинения "не имеют под собой никаких оснований".

В заявлении на официальном сайте HRW говорится, что СБУ 15 августа якобы безосновательно задержала гражданку Украины Дарью Мастикашеву, 29 лет, и обвинила в государственной измене и незаконном хранении оружия. Суд в Днепре арестовал женщину до 16 октября.

По словам правозащитников, Мастикашева, проживающая в Москве, посещала свою мать и 10-летнего сына в городе Каменском Днепропетровской области.

"Украинские власти должны немедленно расследовать информацию о незаконном задержании и пытках Мастикашевой", - сказал Хью Уильямсон, директор HRW по правам человека в Европе и Центральной Азии.

HRW сообщает, что Мастакашеву задержали 15 августа, когда она планировала выехать на автобусе в Россию. По словам адвоката женщины, во время задержания ее избивали.

После задержания, по информации правозащитников, Мастикашеву отвезли в подвал заброшенного здания, где продержали всю ночь, подвергая пыткам. Якобы угрожая насилием по отношению к матери и сыну, Мастикашеву заставили зачитать заранее подготовленное признание на камеру. Впоследствии она от этик показаний отказалась, заявив, что дала их под давлением. По словам правозащитников, глава СБУ Василий Грицак показывал это видео на пресс-конференции 17 августа.

При обыске ее машины были обнаружили гранаты, взрывчатые вещества, карты российских городов и другие документы и карты памяти, которые ей не принадлежали, отметили в HRW.





Фото: hrw.org

Пресс-секретарь СБУ Алена Гитлянская заявила Радио Свобода, что обвинения в адрес спецслужбы "не имеют под собой никаких оснований". "Служба безопасности действовала и действует исключительно в рамках закона, поэтому вся российская информационная пропаганда, которая таким образом пытается защититься от провала терактов, которые они планировали - мы этого не будем комментировать", - сказала Гитлянская.

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