Прокурор подаст ходатайство об аресте имущества Лавриновича
15.09.2017 17:46
Симонов сообщил, что скоро в суд будет подано ходатайство об арест имущества экс-министра юстиции
Александр Лавринович
В ближайшее время в суд будет подано ходатайство об аресте имущества экс-министра юстиции Александра Лавриновича. Об этом сообщил прокурор Янис Симонов, передает Укринформ.
"Да, этот вопрос будет решаться следователем и прокурором в ближайшие сроки", - сказал он.
Ранее сегодня судья Печерского суда Олеся Батрин удовлетворила ходатайство прокуратуры о мере пресечения для Лавриновича и арестовала его до 2 ноября 2017 года. Право внесения залога, согласно статье 109, которая инкриминируется Лавриновичу, не предусмотрено.
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