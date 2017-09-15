Джапарова: Украина ищет баланс между безопасностью и свободой СМИ

В ОБСЕ опасаются, что, защищая безопасность, Украина будет цензурировать СМИ

Украина договорилась с ОБСЕ искать "формулу баланса между безопасностью и свободой СМИ". Об этом в интервью Укринформу заявила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

По ее словам, в ОБСЕ опасаются, что, защищая безопасность, Украина будет цензурировать СМИ.

"Мы договорились с господином Дезиром (Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, - ред.), что, по крайней мере, попытаемся в Украине изучить эту ситуацию, проведем мониторинг, какие законы сегодня есть, как законодательно можно улучшить ситуацию. Словом, будет продолжаться поиск формулы баланса между безопасностью и свободой СМИ", - заявила Джапарова.

"Мы с господином Дезиром договорились, что будем углублять сотрудничество, в частности, в законодательных поисках ответа на эти вопросы", - добавила она.

Джапарова отметила, что это решение принято по инициативе украинской стороны.

По ее словам, недавно Министерство информполитики написало Дезиру письмо с просьбой изучить ситуацию и законодательное поле в Украине и попытаться найти ответы на новые вызовы.

Напомним, после выдворения из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕ.

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