Джапарова: Украина ищет баланс между безопасностью и свободой СМИ
Украина договорилась с ОБСЕ искать "формулу баланса между безопасностью и свободой СМИ". Об этом в интервью Укринформу заявила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.
По ее словам, в ОБСЕ опасаются, что, защищая безопасность, Украина будет цензурировать СМИ.
"Мы договорились с господином Дезиром (Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, - ред.), что, по крайней мере, попытаемся в Украине изучить эту ситуацию, проведем мониторинг, какие законы сегодня есть, как законодательно можно улучшить ситуацию. Словом, будет продолжаться поиск формулы баланса между безопасностью и свободой СМИ", - заявила Джапарова.
"Мы с господином Дезиром договорились, что будем углублять сотрудничество, в частности, в законодательных поисках ответа на эти вопросы", - добавила она.
Джапарова отметила, что это решение принято по инициативе украинской стороны.
По ее словам, недавно Министерство информполитики написало Дезиру письмо с просьбой изучить ситуацию и законодательное поле в Украине и попытаться найти ответы на новые вызовы.
Напомним, после выдворения из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕ.
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