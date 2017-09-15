МИД требует от РФ пустить врачей к украинцу Павлу Грибу
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с не допуском российской стороной украинских врачей к незаконно удерживаемому в СИЗО Краснодара украинца Павла Гриба. Об этом говорится в заявлении, опубликованном украинским МИД.
"Учитывая критическое состояние здоровья П. Гриба, Министерство требует от российской стороны неотложно предоставить возможность провести обследование задержанного украинским врачами, которые готовы срочно прибыть в место его содержания", - заявляют в украинском ведомстве.
МИД также призывает международное сообщество осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным украинцем и усилить политическое и дипломатическое давление на РФ для освобождения Гриба.
13 сентября стало известно, что украинец арестован властями страны-агрессора до 17 октября. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал еврокомиссара по правам человека принять меры для освобождения Гриба, захваченного ФСБ России.
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