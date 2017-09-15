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СБУ предотвратила проведение в Киеве заказанной Кремлем акции

15.09.2017 20:01
Фейковое "Собрание матерей участников АТО" должно было создать основу для проведения дестабилизации ситуации в Украине, заявили в СБУ
СБУ предотвратила проведение в Киеве заказанной Кремлем акции
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В СБУ заявили, что во взаимодействии с полицией предупредили в Киеве попытку проведения антиукраинской акции, организованной по заказу Кремля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что российские спецслужбы запланировали проведение фейковой акции протеста от имени так называемого "Собрания матерей участников АТО". Мероприятие, по данным СБУ, инициировали и профинансировали подконтрольные спецслужбам РФ лица, скрывающихся от украинского правосудия на территории России.

В СБУ утвержадют, что для "массовки" организаторы наняли за 150 гривень почти 250 пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роль родственников участников антитеррористической операции.

"По замыслу кремлевских кураторов, "Собрание" должно было создать основу для проведения массовых акций протеста и дестабилизации ситуации в нашем государстве. При этом ни одного члена семьи участников антитеррористической среди "протестующих" не было", - сказано в сообщении.

"Благодаря четкой работе правоохранительных органов очередная попытка создать "картинку" фейкового недовольства украинской властью для российских СМИ оказались неудачной", - отметили в СБУ. 

В качестве иллюстрации пресс-служба СБУ опубликовала фото:


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ЛIГАБiзнесIнформ
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