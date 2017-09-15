Расстрел Майдана: ГПУ готовит новые подозрения

В ряде эпизодов готовятся уведомления о подозрении предполагаемым исполнителям и организаторам расстрела времен Революции достоинства

Генпрокуратура планирует сообщить новые подозрения по ряду эпизодов расстрела Майдана предполагаемым исполнителям и организаторам предступлений. Об этом сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает телеканал 112.

"В ряде эпизодов готовятся уведомления о подозрении, но я пока их не могу озвучивать, это решение должно быть принято сдедственным прокурором. Ведется системная работа, начиная с исполнителей и заканчивая тем, кого мы подозреваем в организации этих преступлений", рассказал он.

По словам Горбатюка, тормозит принятие окончательных решение по делам Майдана суд. Однако, подчеркивает он, ни одна из жалоб ГПУ на нарушения со стороны судей рассмотрена не была.

3 сентября Соломенский райсуд Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в уголовном производстве о незаконной передаче оружия так называемым титушкам для расстрела участников Евромайдана в феврале 2014 года.

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