Политика КНДР угрожает миру в глобальном измерении - МИД Украины
Политика Северной Кореи является угрозой не только на региональном уровне, но и на глобальном. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины по запуску КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.
"Очередной запуск баллистической ракеты, произведенный КНДР 15 сентября 2017, показал систематическое игнорирование Пхеньяном соответствующих резолюций СБ ООН и продолжение агрессивной политики, которая угрожает миру и стабильности не только в региональном, но и в глобальном измерениях", - говорится в сообщении.
Кроме того, сказано, что Украина решительно осуждает действия северокорейских властей и призывает немедленно прекратить эти провокации и полностью избавиться от своих ракетной и ядерной программ, чтобы "возобновить диалог с мировым сообществом ради комплексного решения вопросов безопасности и экономического развития".
Сегодня, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.
Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.
12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.
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