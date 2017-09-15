Политика КНДР угрожает миру в глобальном измерении - МИД Украины

Украина решительно осудила очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей

Политика Северной Кореи является угрозой не только на региональном уровне, но и на глобальном. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины по запуску КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

"Очередной запуск баллистической ракеты, произведенный КНДР 15 сентября 2017, показал систематическое игнорирование Пхеньяном соответствующих резолюций СБ ООН и продолжение агрессивной политики, которая угрожает миру и стабильности не только в региональном, но и в глобальном измерениях", - говорится в сообщении.



Кроме того, сказано, что Украина решительно осуждает действия северокорейских властей и призывает немедленно прекратить эти провокации и полностью избавиться от своих ракетной и ядерной программ, чтобы "возобновить диалог с мировым сообществом ради комплексного решения вопросов безопасности и экономического развития".