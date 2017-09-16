Полиция проводит обыски в Харьковгоргазе - СМИ
В администрации ПАО Харьковгоргаз и на частном предприятии проходят санкционированные судом обыски. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"Следственные действия, санкционированные судом, проводит полиция в рамках расследования производства, открытого по ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - сказали в прокуратуре.
Также в пресс-службе сказали, что следственные действия продолжаются.
Агенство отмечает, что по информации осведомленного источника в правоохранительных органах, предполагается, что чиновники Харьковгоргаза при бесплатной установке газовых счетчиков в рамках реализации государственной программы привлекли частное предприятие, которое незаконно брала плату около трех тысяч гривен за установку счетчика.
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