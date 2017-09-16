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Полиция проводит обыски в Харьковгоргазе - СМИ

16.09.2017 00:29
Правоохранители наведались в администрацию ПАО Харьковгоргаз, а также на частное предприятие
Полиция проводит обыски в Харьковгоргазе - СМИ
Фото: khgor.104.ua

В администрации ПАО Харьковгоргаз и на частном предприятии проходят санкционированные судом обыски. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Следственные действия, санкционированные судом, проводит полиция в рамках расследования производства, открытого по ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - сказали в прокуратуре.

Также в пресс-службе сказали, что следственные действия продолжаются.

Агенство отмечает, что по информации осведомленного источника в правоохранительных органах, предполагается, что чиновники Харьковгоргаза при бесплатной установке газовых счетчиков в рамках реализации государственной программы привлекли частное предприятие, которое незаконно брала плату около трех тысяч гривен за установку счетчика.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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