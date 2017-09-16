Чалый рассказал, что будут обсуждать на встрече Порошенко и Трамп

Главы Украины и США обсудят прошлые договоренности и поговорят о сотрудничестве стран в ключевых сферах

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп на встрече 21 сентября обсудят результаты договоренностей, достигнутых на встрече в июне. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.



Также главы стран наметят планы взаимодействия по ключевым вопросам в сферах глобальной и региональной безопасности, обороны, а также экономического и энергетического сотрудничества.



Порошенко и Трамп встретятся в Вашингтоне 21 сентября.

Также Порошенко выступит на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН, где поднимет вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс. В кулуарах сессии Генассамблеи запланирована встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

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