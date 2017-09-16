Реформа избирательной системы застряла - Шимкив

Замглавы админстрации президента считает, что ключ к продвижению реформы - у народных депутатов

Реформа избирательной системы застряла. Ее дальнейшее продвижение зависит от парламентариев, заявил секретарь Национального совета реформ при президенте, замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив на форуме YES.



По его словам, избирательная реформа была в десятке приоритетных в рамках ассоциации с ЕС.



"[В 2014 году] мне устроили холодный душ все члены парламента: "Ты что, собираешься это сделать через администрацию президента? Мы этого не позволим!". (...) Им сложно об этом напоминать - их избрали, у них есть определенный уровень, неприкосновенность. Но, я думаю, это задача, которую нужно решить именно в парламенте", - сказал Шимкив.

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